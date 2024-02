Dove e come giocare Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots?

L'annuncio di Physint, il nuovo Espionage Action di Hideo Kojima in esclusiva PlayStation, vi ha fatto venire voglia di recuperare la saga di Metal Gear Solid? Vi comprendiamo perfettamente, ma immaginiamo che state riscontrando qualche difficoltà nel reperire il quarto episodio della saga, vero? Ecco dove potete trovarlo.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots rappresenta uno dei capitoli più importanti in assoluto della saga partorita da Hideo Kojima, dal momento che porta a compimento l'epica storia di Solid Snake. Negli oltre quindici anni che ci separano dalla sua uscita, avvenuta originariamente su PlayStation 3 nell'ormai lontanissimo 2008, il gioco non è tuttavia mai stato ristampato o convertito per altre piattaforme. In altre parole, ad oggi, Metal Ger Solid 4: Guns of the Patriots può essere giocato solo ed esclusivamente su PlayStation 3.

Avete dunque due modi per recuperarlo e giocarlo, ed entrambi prevedono il possesso di una PS3:

Acquistare una copia fisica usata per PlayStation 3 sul mercato secondario (o essere abbastanza fortunati da beccare un fondo di magazzino ancora sigillato in qualche negozietto). A tal proposito, vi segnaliamo che sia la versione UK che quella nordamericana sono dotate dei testi e dei sottotitoli in italiano; Acquistare una copia digitale di Metal Gears Solid 4: Guns of the Patriots per PS3 sul PlayStation Store al prezzo di 14,99 euro. Il PlayStation Store di PS3 ha rischiato di chiudere i battenti su PS3 nel 2021, ma le proteste dei giocatori gli hanno impedito di fare una brutta fine. Oggigiorno è tuttavia accessibile solamente dalla console, non essendo più disponibile in versione web.

Un tempo Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots era incluso anche nel catalogo dell'ormai defunto PlayStation Now, ma poi è stato rimosso nel 2022. Da allora, dunque allo stato attuale vi serve necessariamente un PS3. In alternativa, potete portare pazienza in vista dell' uscita di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sulle piattaforme di gioco moderne: stando ad un report, Guns of the Patriots dovrebbe figurare nella futura raccolta assieme a Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.