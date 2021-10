Come giocare a Metal Slug su PC?

Metal Slug è storicamente una delle più grandi icone delle sale giochi: la celebre serie run & gun di SNK ha spinto i giocatori a spendere migliaia di gettoni sui cabinati per intrattenersi con sparatorie spettacolari e dal ritmo indiavolato. Tutti i giochi sono inoltre comparsi anche su varie console Sony, Microsoft e Nintendo.

E il PC? Come si può giocare a Metal Slug su PC? Niente paura: anche in questo caso infatti è possibile godersi diversi episodi del brand giocando comodamente con mouse e tastiera. Su Steam, ad esempio, è possibile trovare i primi giochi della serie (Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X e Metal Slug 3), oltre a Metal Slug XX, versione ampliata del settimo capitolo uscito originariamente su Nintendo DS e poi convertito anche su PSP e PS4. Non dimentichiamo inoltre che Metal Slug Tactics è in arrivo su PC via Steam nel corso del 2022, reinterpretando l'azione coinvolgente del franchise in chiave strategica. Infine, è possibile trovare anche Metal Slug Defense, spin-off in stile tower defense.

All'appello sulla piattaforma di Valve mancano i restanti episodi, dal quarto fino al sesto. Sullo store di Microsoft è tuttavia possibile trovare sia Metal Slug 4 che Metal Slug 5, ma nessuna traccia invece di Metal Slug 6. Ad ogni modo, i giocatori PC hanno quindi più modi per potersi godere l'amato brand SNK: divertimento, spettacolarità e risate sono assicurate. Sapete inoltre qual è il miglior gioco di Metal Slug?