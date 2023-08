Come giocare a Minecraft gratis su PC, smartphone e console

Avete sempre voluto provare Minecraft ma non ne avete mai avuto l'occasione? Sappiate allora che Microsoft e Mojang hanno pensato ad un'ampia gamma di possibilità per consentire ai giocatori curiosi di provare alcune versioni del gioco a cubetti.

Versione gratuita

Molti non sanno che il team di sviluppo di Minecraft ha deciso qualche tempo fa di realizzare una versione completamente gratuita del gioco che può essere avviata direttamente da browser. Stiamo parlando di Minecraft Classic, una versione pubblicata in occasione del decimo anniversario del gioco che ripropone la sua versione originale in modalità Creativa, nella quale sono disponibili solo 32 tipi di blocchi. Per chi non lo sapesse, la modalità creativa permette di sbizzarrirsi con le creazioni, poiché non ci sono limiti nell'utilizzo dei blocchi che si possono posizionare. Per accedere a questa versione gratis di Minecraft non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale: sappiate però che i progressi non possono essere salvati in alcun modo e alla chiusura della pagina perderete tutto. Non da sottovalutare è il fatto che Minecraft Classic supporta il multigiocatore online e, tramite un semplice link, potrete invitare altri nove amici a giocare liberamente con voi.

Demo a tempo

Su console e dispositivi mobile non esistono versioni simili a Minecraft Classic, ma in questo caso gli sviluppatori hanno messo a disposizione degli utenti una serie di versioni di prova che possono essere scaricate gratuitamente e che permettono di provare il gioco per un periodo di tempo limitato. Nel caso delle demo PC si tratta della Minecraft: Java Edition aggiornata all'ultima versione, invece sugli altri dispositivi si può scaricare la versione standard (l'unica disponibile).

Ecco di seguito i link per procedere al download della demo gratis di Minecraft:

Occorre precisare che la durata della demo varia da piattaforma a piattaforma e, tendenzialmente, le versioni di prova di Minecraft dovrebbero consentire di giocare circa un'ora e mezza, senza limiti di alcun tipo sul fronte del gameplay.

Xbox Game Pass e PC Game Pass

Pur non trattandosi di un'alternativa gratuita, non potevamo certo non includere l'abbonamento al servizio Microsoft. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate hanno la possibilità di scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo non solo il tradizionale Minecraft, ma anche tutti i suoi spin-off come Minecraft Legends (avete letto la nostra recensione di Minecraft Legends?), Minecraft Story Mode e Minecraft Dungeons. Sappiate però che Minecraft non fa parte dei giochi che supportano Xbox Cloud Gaming e con la versione Ultimate del servizio non è possibile giocarci in streaming.