Come giocare a Minecraft in multigiocatore co-op insieme agli amici

Affrontare le sfide di sopravvivenza all’interno dei mondi procedurali di Minecraft è un’avventura divertente, ma che assumerà un valore estremamente più alto se deciderete di condividere la vostra partita insieme ad un amico.

A seconda della piattaforma su cui possedete il prodotto e avete intenzione di utilizzarlo, esistono differenti possibilità per poter giocare insieme ad un amico. In particolare, se possedete la versione console di Minecraft, potrete giocare in modalità cooperativa locale con schermo condiviso, mentre utilizzando la versione PC o mobile del gioco potrete condividere la vostra partita con un amico solamente appoggiandovi ad un server, quindi in modalità multigiocatore online.

Versione Console

Nel caso siate in possesso della versione Playstation, Switch o Xbox del gioco, potrete estendere la modalità cooperativa in schermo condiviso locale fino ad un massimo di 4 giocatori contemporaneamente. La procedura per farlo è piuttosto semplice:

Avviate Minecraft, e una volta giunti all’interno del menu principale collegate i controller degli altri giocatori , effettuando per ciascuno l’accesso con un account diverso da quello principale (potete utilizzare anche gli account ospite temporanei)

, effettuando per ciascuno l’accesso con un account diverso da quello principale (potete utilizzare anche gli account ospite temporanei) Dopo aver terminato il passaggio precedente, avviate una nuova partita

Al momento della creazione di una nuova partita, per aggiungere gli altri giocatori vi basterà premere X, su Playstation, oppure A, su Xbox e Switch, e poi premere il tasto Options sul controller utilizzato dal secondo giocatore.

Nel caso in cui, invece, desideriate giocare con amici in multigiocatore online, sempre utilizzando la vostra versione console del gioco, la procedura da seguire sarà leggermente diversa:

Avviate il gioco e iniziate una nuova partita

All’interno della schermata di creazione della partita, premete il tasto Options e selezionate l’opzione Invita a Giocare

e selezionate l’opzione Dalla lista degli amici che comparirà sul vostro schermo, selezionate quello che avete intenzione di invitare ad unirsi alla vostra partita

che comparirà sul vostro schermo, selezionate quello che avete intenzione di invitare ad unirsi alla vostra partita A questo punto vi basterà che l’altro giocatore accetti il vostro invito, e si unirà automaticamente alla partita

Ricordate che, per poter utilizzare la modalità multigiocatore online di Minecraft in versione Playstation, Xbox o Nintendo Switch, vi servirà una connessione ad internet funzionante e un abbonamento attivo a Playstation Network, Xbox Live Gold o Nintendo Switch Online.

Versione PC

Come accennato precedentemente, l’unica possibilità per giocare insieme ad altri giocatori con la versione PC di Minecraft è utilizzare il multigiocatore online, accessibile tramite server. Ecco cosa dovete fare per utilizzarlo:

Avviate il Minecraft Launcher e premete su Gioca : nella schermata che si aprirà, selezionate l’opzione Multigiocatore e poi Aggiungi Server .

e premete su : nella schermata che si aprirà, selezionate l’opzione e poi . Inserite l’indirizzo del server pubblico a cui volete unirvi e il nome, dopodiché premete su Fatto (potete trovare una lista dei migliori server italiani per Minecraft dal sito ufficiale di Minecraft Italia)

(potete trovare una lista dei migliori server italiani per Minecraft dal sito ufficiale di Minecraft Italia) Dopo essere tornati al menu Multigiocatore, non vi resterà altro da fare che avviare la partita e seguire le istruzioni per invitare all’interno della vostra stessa lobby i vostri amici

Versione Mobile

Come su PC, anche per quanto riguarda la versione mobile di Minecraft, conosciuta anche con il nome di Minecraft PE, l’unica possibilità a vostra disposizione di giocare con amici o altri giocatori è quella di accedere alla modalità multigiocatore online. Ecco quindi il procedimento che dovrete effettuare:

Avviate Minecraft mobile ed effettuate l’accesso al vostro account Microsoft ; nel caso non abbiate un account attivo, potete sempre crearne uno nuovo seguendo le istruzioni sullo schermo

; nel caso non abbiate un account attivo, potete sempre crearne uno nuovo seguendo le istruzioni sullo schermo Nel caso in cui abbiate ricevuto un codice invito per unirvi ad una partita, selezionate l’opzione Gioca e poi Unisciti al Reame , dopodiché inserite il codice nell’apposito campo

per unirvi ad una partita, selezionate l’opzione e poi , dopodiché inserite il codice nell’apposito campo Se invece siete voi a voler invitare un amico, dovrete innanzitutto creare un nuovo mondo di gioco, e impostare i permessi al livello Abbonato. Successivamente, entrate nel menu di Pausa della partita e selezionate l’opzione Invita a Giocare per scegliere un amico da invitare

