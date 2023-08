Come giocare con mouse e tastiera su PlayStation 5

Negli ultimi anni, sempre più giochi consentono agli utenti di utilizzare sistemi di controllo alternativi e, tra questi, troviamo anche l’amatissima combinazione formata da mouse e tastiera. Ma come si possono collegare queste periferiche ad una PlayStation 5?

Mouse e tastiere USB

Nel caso in cui i vostri dispositivi necessitino del collegamento con cavo oppure dispongano di un dongle (il classico ricevitore) da collegare sempre ad una porta USB, non dovrete seguire particolari passaggi. Una volta collegati i dispositivi alla porta frontale della console Sony, questi verranno immediatamente riconosciuti e potranno essere configurati nell'apposita schermata di PlayStation 5.

Mouse e tastiere Bluetooth

Se invece i vostri dispositivi vanno collegati tramite Bluetooth, dovrete seguire un paio di passaggi extra. Per dare il via al processo di associazione di un mouse o di una tastiera Bluetooth a PlayStation 5 dovrete accedere alle Impostazioni e seguire il seguente percorso: Accessori, poi Generale ed infine Accessori Bluetooth. Vi ritroverete così nella schermata in cui avviare la ricerca dei dispositivi nei paraggi. Ovviamente il vostro mouse o la vostra tastiera dovranno essere pronti per essere associati ad un dispositivo e tale procedimento varia da periferica a periferica. Vi suggeriamo quindi di consultare il manuale delle istruzioni per questo processo. Una volta che il dispositivo apparirà in elenco su PS5, selezionatelo e concludete il processo. Fatto ciò, in futuro sarà sufficiente accendere la periferica Bluetooth affinché si colleghi in maniera automatica alla console.

Configurazione

A prescindere dal tipo di collegamento, mouse e tastiere possono essere configurate allo stesso modo nei menu di PS5. A tal proposito, vi basterà visitare il menu delle Impostazioni (raggiungibile premendo il tasto Triangolo nella Home e selezionando l'icona a forma di ingranaggio) e poi selezionare Accessori: da qui dovrete cliccare su 'Altri accessori' e procedere con la selezione del menu per modificare le opzioni relative alla tastiera o al mouse.

Ecco di seguito le opzioni che si possono modificare:

Tastiera

Lingua per la tastiera

Ripetizione tasti (ritardo): Seleziona il tempo necessario affinché un carattere inizi a ripetersi quando tieni premuto il tasto corrispondente

Seleziona il tempo necessario affinché un carattere inizi a ripetersi quando tieni premuto il tasto corrispondente Ripetizione tasti (velocità): Seleziona la velocità di ripetizione di un carattere quando tieni premuto il tasto corrispondente

Mouse

Tipo: Seleziona l'uso con la mano sinistra o destra

Seleziona l'uso con la mano sinistra o destra Velocità del puntatore: Seleziona la velocità di spostamento del puntatore

Occorre specificare che, una volta configurato il dispositivo, non è detto che lo si possa utilizzare al di fuori dei menu di PlayStation 5. È infatti necessario che il gioco in uso goda del supporto a questo metodo di controllo alternativo, come Fortnite o Call of Duty Warzone 2.0.

