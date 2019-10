Come giocare con la PlayStation 4 su Android grazie al Remote Play

Il nuovo firmware 7.0 di PlayStation 4 ha introdotto il Remote Play su Android, permettendo agli utenti di giocare con la PS4 anche sui dispositivi mobile dotati del sistema operativo di Google. Di seguito vi spieghiamo come utilizzarlo.

Per giocare con la vostra PS4 sui dispositivi Android vi basta seguire le istruzioni contenute in questa mini-guida.

Requisiti per usare il Remote Play di PS4 su Android

Per usare il Remote Play su Android avrete bisogno di un account PlayStation Network valido, un dispositivo mobile con sistema operativo Android (a partire dalla versione 5.0) e una PS4 aggiornata almeno al firmware 7.0.

Preparare la PS4 al Remote Play su Android

Per preparare la vostra PS4 al Remote Play su Android, dalla dashboard della console dovete andare su Impostazioni -> Impostazioni della connessione di Riproduzione remota e spuntare la casella "Abilita Riproduzione remota".

Scaricare e installare l'app Remote Play Android

Il Remote Play di PS4 per Android funziona tramite la relativa app che può essere scaricata dal Google Play Store. Tutto quello che dovete fare è scaricare l'app PS4 Remote Play dal Play Store, e installarla sul vostro dispositivo Android.

Abbinare la PS4 al vostro dispositivo Android

Per usare l'app PS4 Remote Play dovrete prima abbinare la console al vostro dispositivo Android. Per farlo vi basta aprire l'app e premere il tasto "Avvia" mentre la vostra PS4 è accesa e connessa alla rete. Se il dispositivo non riesce a trovare automaticamente la console, potete effettuare l'abbinamento manuale inserendo il codice della vostra PS4 che potete trovare andando su Impostazioni -> Impostazioni della connessione di Riproduzione remota -> Aggiungi dispositivo.

Come usare l'app Remote Play su Android

Una volta che avete abbinato il vostro dispositivo Android alla PS4, sarete finalmente in grado di usare la console dal vostro smartphone, utilizzando direttamente i controlli touchscreen. Nella schermata principale dell'app, premendo l'icona dell'ingranaggio in alto a destra, accederete alle impostazioni dell'applicazione dalle quali potrete impostare la qualità video della Riproduzione remota (fino a 720p) ed eventualmente cambiare la PS4 alla quale connettervi. Sarà inoltre possibile usare il vostro dispositivo Android come tastiera per inserire del testo nella vostra PS4.