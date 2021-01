Come si fa a giocare a Roblox su PC, cellulare e tablet

La piattaforma Roblox, un particolare mix tra una specie di piattaforma social virtuale e una raccolta di minigiochi, può essere utilizzata su PC, Xbox One e dispositivi mobili con sistema operativo iOS o Android. Attualmente il gioco non è disponibile su Playstation 4, Nintendo Switch o console di nuova generazione.

Come giocare a Roblox su PC

Nel caso in cui vogliate giocare a Roblox utilizzando un PC, avete due diverse possibilità. La prima è quella di collegarvi direttamente al sito ufficiale di Roblox e creare un account, inserendo alcuni dati, un nome utente e una password: in questo modo, sarete in grado di effettuare il download della piattaforma direttamente dal sito ufficiale (scegliendo un gioco qualsiasi e provando ad avviarlo, infatti, comparirà una notifica che vi chiederà di installare Roblox sul vostro PC). Se invece siete in possesso di un PC con Windows 10, potete scaricare e installare l’applicazione di Roblox tramite Windows Store.

In entrambi i casi, dopo aver installato la piattaforma e aver creato un account sarete finalmente pronti per iniziare a giocare: per scegliere uno dei giochi disponibili e avviarlo, dovrete prima di tutto ricollegarvi al sito ufficiale di Roblox e selezionare poi la scheda Games dal menu in alto all’interno della schermata principale. Da qui potrete poi accedere a tutti i minigiochi contenuti all’interno della piattaforma, e potrete navigare secondo i vostri gusti utilizzando le numerose categorie e i diversi filtri che il sito mette a disposizione, in modo da cercare il minigioco che più si avvicina ai vostri gusti. Selezionando un minigioco potrete visualizzarne un’anteprima, una descrizione, i voti che gli sono stati assegnati da altri utenti e una lunga serie di altri dettagli. Per riprodurre il gioco selezionato, non dovrete fare altro che premere il pulsante verde che contiene una freccia rivolta verso destra.

Come giocare a Roblox su smartphone e tablet

Dopo aver effettuato il download e l’installazione dell’applicazione di Roblox sui vostri dispositivi mobili con sistema operativo Android o iOS, ed aver creato un account sulla piattaforma, la procedura da eseguire per iniziare a giocare con Roblox è esattamente la stessa che abbiamo riportato nel paragrafo precedente per quanto riguardava la versione PC del prodotto. Anche le opzioni e le funzionalità della piattaforma sono sostanzialmente le stesse sia su PC che su smartphone e tablet, dunque potrete sceglierle il dispositivo su cui giocare solamente in base al vostro gusto e alla vostra comodità personale.