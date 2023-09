Come giocare a Starfield su Game Pass senza comprare il gioco

Abbiamo visto come giocare a Starfield senza Xbox Series X e PC, vediamo invece ora la procedura da seguire per giocare a Starfield nel caso siate già abbonati a Xbox Game Pass.

La prima cosa da fare ovviamente è abbonarsi a Xbox Game Pass (Xbox Game Pass Ultimate su Amazon costa 12.99 euro per 30 giorni), fatto questo vi basterà andare nella sezione Xbox Game Pass dalla dashboard di Xbox Series X/S, cercare Starfield (ma lo troverete facilmente anche tra i giochi in evidenza) e a questo punto cliccare su Installa per procedere con il download e l'installazione.

Al termine della procedura troverete il gioco nel tab "I miei giochi e app", selezionate Starfield per lanciare l'applicazione e buon divertimento! Procedimento simile su PC via browser, vi basterà andare su Microsoft Store, effettuare il login con profilo con account PC Game Pass attivo, cercare Starfield e da qui premere Installa.

Ricordatevi che se non avete comprato il gioco, potrete continuare a giocare a Starfield fino a quando resterete abbonati a Xbox Game Pass, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, se decidete di non rinnovare l'iscrizione non potrete più accedere a Starfield e agli altri giochi del catalogo, a meno ovviamente di acquistare il gioco in formato fisico o digitale.