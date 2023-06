Come giocare a Starfield in anticipo prima del lancio

Non vedete l'ora di giocare a Starfield ma non riuscite ad aspettare il 6 settembre, data di uscita del nuovo gioco Bethesda? State tranquilli perché Starfield ha l'accesso anticipato, anche se solo di pochi giorni rispetto alla data di pubblicazione.

Come fare per giocare prima a Starfield? E' molto semplice, basta acquistare o prenotare una delle due versioni di fascia superiore, ovvero Starfield Premium Edition digitale o la Constellation Edition in versione fisica.

Starfield Constellation Edition

Gioco Starfield

Espansione Shattered Space (dopo il lancio)

Fino a 5 giorni di accesso anticipato

Pacchetto skin Constellation

Artbook digitale e colonna sonora originale

Custodia Steelbook

Toppa Constellation

Credstick con codice gioco inciso a laser

Orologio Chronomark di Starfield con custodia

Starfield Premium Edition Digitale

Gioco Starfield

Espansione Shattered Space (disponibile dopo il lancio)

Fino a 5 giorni di accesso anticipato

Pacchetto skin Constellation

Artbook digitale e colonna sonora originale

Entrambe queste edizioni del gioco Bethesda permettono di ottenere fino a cinque giorni di accesso anticipato, iniziando a giocare dal settembre anziché dal 6 settembre. I preordini apriranno nelle prossime ore anche in Italia sullo store online di Bethesda e presso i principali rivenditori.

Sono tante le novità su Starfield emerse nelle ultime ore, durante Xbox Showcase, Bethesda ha tolto i veli al gioco rivelando dettagli sul combat system, sull'esplorazione e su altri aspetti della produzione.