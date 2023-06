Come giocare a Starfield su Xbox One, One S e One X

Il nuovo RPG di Bethesda a tema spaziale arriverà su PC e Xbox Series X|S il 6 Settembre 2023. Come vi raccontiamo nel nostro riassunto dello Starfield Direct, il gioco si dimostra molto ambizioso ed è il primo nuovo universo a cui la software house si dedica dopo più di un ventennio.

Le immagini e i video finora mostrati promettono grafica mozzafiato e un gameplay innovativo. Al di là del lato tecnico, Starfield è il primo gioco dello studio di Bethesda pensato per console next-gen e questo spiega la decisione di voler escludere Xbox One dalla pletora di console di destinazione. I possessori di Xbox One, tuttavia, non devono abbattersi, perché esiste comunque un modo per giocare Starfield su console di vecchia generazione alla data di uscita fissata per il 6 Settembre 2023. Scopriamolo insieme.

Come giocare Starfield su Xbox One

Se non possediamo una Xbox Series X|S o un PC sufficientemente performante, possiamo giocare a Starfield su Xbox One abbonandoci a Xbox Game Pass Ultimate. Così facendo, potremo giocare la nostra partita tramite Xbox Cloud Gaming, un servizio incluso in questo speciale pacchetto.

A questo proposito, dovremo attendere la data di uscita (6 Settembre) e assicurarci che la nostra Xbox One abbia installati tutti gli ultimi aggiornamenti di sistema. Una volta effettuato l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, ci basterà cliccare su Starfield con l'apposito supporto del cloud gaming. A questo punto, vedremo comparire il tasto "Gioca" accanto al quale figura l'icona che contrassegna il cloud (a forma di nuvola). Selezioniamo l'opzione in questione per avviare Starfield e giocarlo attraverso la nostra connessione internet in streaming.

Quando avvieremo il gioco, potremo così esplorare liberamente i vari pianeti, creare il nostro personaggio, provare le armi che preferiamo e tanto altro ancora, quasi come se stessimo giocando su Xbox Series X|S. In più, l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate ci darà accesso a molti altri giochi da provare, oltre a Starfield. Non resta quindi che attendere la release del gioco. Nel frattempo, date uno sguardo d'approfondimento alla nostra anteprima di Starfield per scoprire nel dettaglio tutto ciò che sappiamo finora sul nuovo gioco di ruolo di Bethesda.