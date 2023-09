Come giocare a Starfield senza Xbox Series X o PC

I giochi firmati Bethesda Game Studios sono tra i più desiderati in assoluto e Starfield non fa certo eccezione. Dal momento che l'ultima fatica dei creatori di Skyrim è un'esclusiva Microsoft, molti credono che sia necessario avere un PC con componenti di ultima generazione o una Xbox Series X|S per giocare, ma in realtà non è così.

La soluzione per coloro i quali non hanno a disposizione nessun dispositivo 'tradizionale' per giocare a Starfield, è quella di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate (su Amazon a 12.99 euro per un mese). L'abbonamento al tier più costoso del servizio Microsoft non incluse solo la possibilità di sbloccare ricompense esclusive e scaricare senza costi aggiuntivi tutti i giochi del catalogo PC e Xbox (inclusi quelli EA Play), ma permette anche di accedere a Xbox Cloud Gaming.

Per chi non lo sapesse, Xbox Cloud Gaming è una funzionalità riservata esclusivamente agli abbonati Ultimate e grazie ad essa è possibile giocare in streaming quasi tutti i prodotti del catalogo di Game Pass, con pochissime eccezioni (Minecraft, ad esempio, non è disponibile). Questo significa che potete acquistare un abbonamento a tempo al servizio e godervi Starfield su un qualsiasi dispositivo dotato di browser, che sia esso un vecchio portatile, un normale PC, il vostro tablet/smartphone o addirittura il televisore, dal momento che molte TV godono del pieno supporto a Xbox Cloud Gaming e ad altri servizi di questo tipo. Insomma, così facendo potrete giocarci ovunque.

Vi basterà inoltre collegare un controller al dispositivo per giocare proprio in maniera tradizionale, a patto però di avere una buona connessione ad internet: in caso contrario, l'esperienza potrebbe essere afflitta da lag, artefatti grafici e altre problematiche. Non sappiamo al momento se Starfield supporterà i controlli touch.

Sappiate inoltre che Microsoft salverà i vostri progressi nel cloud senza costi aggiuntivi e, nel caso in cui doveste decidere di acquistare una Xbox Series X|S o un PC da gaming e una copia del gioco, potrete recuperare i salvataggi e continuare a giocare con il vostro personaggio.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida alla progressione di Starfield?