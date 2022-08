Ecco come potrebbe essere un gioco sul Signore degli Anelli in Unreal Engine 5

Continuano ad arrivare su YouTube nuovi filmati amatoriali che ci permettono di dare uno sguardo al futuro dei videogiochi, dal momento che mostrano le potenzialità dell'Unreal Engine 5 in combinazione con personaggi e ambientazioni noti al pubblico. L'ultimo di questi video è dedicato proprio al Signore degli Anelli.

Sul canale YouTube chiamato Enfant Terrible è infatti stato caricato poche ore fa un video che ci mostra il promettente motore grafico di Epic Games in azione con alcuni scenari tratti dalla trilogia cinematografica basata sulle storie di Tolkien. Dalla splendida casa di Bilbo Baggins, immersa nel verde, all'Occhio di Sauron, passando per altre delle iconiche ambientazioni che abbiamo potuto apprezzare nel corso della trilogia di pellicole viste al cinema. L'incredibile lavoro svolto da Enfant Terribile ha l'obiettivo di dare ai giocatori un'idea di quello che potrebbe essere un futuro prodotto su licenza ambientato nel corso dei tre film.

Prima di lasciarvi allo spettacolare filmato che potete trovare su YouTube, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche il remake fan made dei primi God of War, con il modello in altissima definizione del 'vecchio Kratos', ovvero il Fantasma di Sparta con la sua armatura classica e privo del barbone che contraddistingue la versione norrena.