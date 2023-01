Come sarebbe un gioco su The Mandalorian? Video fanmade in Unreal Engine 5 ha la risposta

Nel corso del 2022 si erano diffusi rumor su un possibile gioco di The Mandalorian in sviluppo, finora però mai divenuti realtà. Molti fan della serie tv a tema Star Wars sarebbero comunque ben lieti di godersi una sua trasposizione videoludica, e chissà se un domani non diverrà effettivamente realtà.

A stuzzicare le fantasie dei giocatori ci pensa il canale Youtube TeaserPlay, specializzato nella creazione di brevi trailer su giochi immaginari realizzati in Unreal Engine 5 (si pensi ad esempio al fan remake dell'originale God of War). Nel suo ultimo video TeaserPlay prova appunto ad immaginare come sarebbe un videogioco basato su The Mandalorian, nello specifico come un enorme open world che permette non solo di esplorare liberamente i pianeti e relativi scenari, ma anche di raggiungere nuovi mondi sparsi per la galassia.

Il trailer fanmade ha tutto ciò che serve per attirare l'attenzione, tra grafica di altissimo livello e le tipiche atmosfere di Star Wars. Il tutto mostrato con in sottofondo la main theme di Star Wars Jedi Fallen Order, che si sposa benissimo con il video realizzato da TeaserPlay. Chiaramente, come tutte le precedenti produzioni dell'autore, si tratta di opere fittizie create ad-hoc volte solamente a fantasticare, provando ad immaginare come potrebbero funzionare dal punto di vista tecnico.

Chissà però che un domani qualcuno di questi progetti immaginari, magari proprio The Mandalorian, non diventi realtà.