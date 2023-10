Come gira Alan Wake 2? L'horror di Remedy alla prova su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Alan Wake 2 si sta godendo un'accoglienza da urlo, con la stampa internazionale che ha incoronato il survival horror curato da Remedy Entertainment. Ma come se la cava la nuova esperienza ideata da Sam Lake dal punto di vista tecnico su PC e console?

All'interno della nostra recensione di Alan Wake 2 abbiamo dedicato uno spazio anche al comparto tecnico del gioco. Il titolo è caratterizzato da un impatto scenico tra i più impressionanti visti sin dal lancio delle console di nuova generazione, con i migliori volti, effetti e animazioni mai realizzati da Remedy. Il salto generazionale rispetto a Control, insomma, è assolutamente tangibile.

La versione PC, che richiede dei requisiti minimi e raccomandati non trascurabili, è stata testata con la seguente configurazione: CPU Intel Core i7 7820X da 3.60GHz, 16 GB di RAM e una dignitosa Nvidia GeForce RTX 2080. Con una risoluzione FullHD e con dettagli Medi e Ray Tracing Basso, il frame rate oscillava intorno ai 35 fps, per un'esperienza complessiva di forte impatto dal punto di vista visivo. Al netto di qualche calo sporadico e alcuni caricamenti delle texture in ritardo, il flusso del gameplay non è mai stato interrotto in modo significativo.

Abbiamo provato anche una configurazione alternativa, costituita da processore Intel Core i5-14600K, 32 GB di RAM DDR5 e RTX 4070. La scheda video ha mostrato di poter dominare la scena sia in FullHD che a 1440p, ma faticando non poco nella gestione del 4K: trovate tutti gli approfondimenti del caso consultando la nostra Recensione di Alan Wake 2.

Su console PS5, Alan Wake 2 propone le consuete due modalità: Qualità a 30 fps (non stabilissimi) con risoluzione a 2258 x 1270p, e Prestazioni, che sblocca il frame fino a 60 fps (ma non li raggiunge in tutte le circostanze), con risoluzione a 1505 x 847p. La tecnica di upscaling impiegata da Remedy si dimostra efficace, e la resa grafica risulta sempre soddisfacente anche in modalità Prestazioni. Pur non avendola provata con mano, la versione Xbox Series X propone le stesse modalità di PS5 e dovrebbe garantire un'esperienza comparabile. Su Xbox Series S, invece, non c'è una modalità Prestazioni, a causa dei probemi tecnici in cui Remedy si è imbattuta durante lo sviluppo.