Come gira Atomic Heart su PC, PS5 e Xbox Series X/S? Ecco il videoconfronto

Atomic Heart è pronto ad intrattenere i giocatori PC, PlayStation e Xbox a partire dal 21 febbraio 2023, e con il lancio ormai dietro l'angolo arriva anche il momento degli immancabili confronti tecnici tra le varie versioni in commercio.

Il sempre puntale canale Youtube ElAnalistaDeBits ci offre un corposo videoconfronto tra le versioni di attuale generazione dell'opera targata Mundfish. Ecco dunque che le edizioni PS5 e Xbox Series X raggiungono 2160p e 60fps dinamici quando il gioco si svolge negli interni, mentre nelle fasi dell'avventura all'esterno sia sulla piattaforma Sony che su quella Microsoft si oscilla tra i 1620p ed i 1800p. Discorso diverso su Xbox Series S, con la piattaforma only digital che tocca quota 1080p/60fps negli interni per oscillare tra 1080p e 900p nelle fasi esterne, mentre su PC a settaggi massimi si mantengono fissi i 2160p in ogni circostanza.

Tra gli altri dettagli rivelati da ElAnalistaDeBits, Atomic Heart registra su PC i caricamenti più rapidi, seguito a ruota da PS5, mentre su console vengono segnalati cali di framerate fino a 30 fps durante i filmati. Tutte le versioni dei titolo Mundfish, inoltre, registrano alcuni problemi di framerate con le animazioni dei nemici, mentre si evidenzia la necessità di una maggiore ottimizzazione per l'edizione Xbox Series S. Infine, il canale Youtube ricorda che il Ray Tracing è esclusivo su PC, ma tale opzione ancora non è disponibile e bisogna quindi attendere ancora qualche giorno prima di vederla implementata.

