Come gira Atomic Heart? Risoluzione e framerate su PS5 e Xbox Series X

Il team di sviluppo Mundfish ha svelato alcuni dettagli su risoluzione e framerate di Atomic Heart per PlayStation 5 e Xbox Series X, sparatutto in arrivo a febbraio su PC e tutte le console di vecchia e attuale generazione.

Secondo quanto riportato dal team, il gioco girerà 60 fps su console di attuale generazione mentre per quanto riguarda la risoluzione si parla di 4K nei dungeon e risoluzione dinamica (ma idealmente 4K 60fps per la maggior parte dei casi) durante le sequenze di gioco Open World.

Non ci sono invece dettagli di alcun tipo su come girerà Atomic Heart su Xbox Series S, il team ha però fatto sapere che Atomic Heart sarà ottimizzato a dovere anche su PS4 e Xbox One. Al momento lo studio sta pensando ad Atomic Heart VR ma nulla è stato confermato riguardo una possibile versioni in Realtà Virtuale del gioco.

Atomic Heart esce il 21 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, disponibile sin dal day one anche su PC Game Pass, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. In attesa di poterci giocare, ecco 14 minuti di gameplay leak di Atomic Heart, un lungo video gameplay dalla Cina è trapelato in rete nel fine settimana.