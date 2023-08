Come gira Baldur's Gate 3 su Steam Deck? Ecco le migliori impostazioni!

Mentre prende il via il supporto post lancio a Baldur's Gate 3 e il GDR spopola su Steam, è tempo di scoprire come se la cava l'opera di Larian Studios sullo schermo di Steam Deck.

Tra la ricchezza di dettagli proposta dal comparto tecnico del titolo, le molteplici opzioni di personalizzazione dell'esperienza e - ebbene sì, anche lui - il caldo estivo, trovare le impostazioni migliori per godersi Baldur's Gate 3 su Steam Deck può non essere un'operazione agevole. Per aiutarvi in questa missione, la redazione di Everyeye ha realizzato una serie di test approfonditi, con l'obiettivo di identificare la soluzione ottimale per fruire del GDR sulla console portatile di casa Valve.



Tra risoluzione, frame rate, livello di dettaglio, autonomia della batteria e surriscaldamento di Steam Deck, abbiamo riassunto le nostre osservazioni in una pratica video guida, pronta per essere consultata in qualunque momento. Corredato da acquisizioni in presa diretta realizzate su Steam Deck, siamo certi che il contenuto si rivelerà utile per aiutarvi a vivere in serenità il vostro viaggio nei Reami Dimenticati. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye. Buona visione!

In chiusura, ricordiamo che sono disponibili anche le nostre guide alle impostazioni grafiche di Baldur's Gate 3 su PC.