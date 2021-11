Come gira Elden Ring su PS5 e Xbox Series X? Risoluzione, framerate e requisiti PC

A pochi giorni dall'inizio del Network Test di Elden Ring, Bandai Namco ha svelato i requisiti ufficiali di Elden Ring, confermando anche risoluzione massima, framerate e supporto Ray-Tracing su console e PC.

Scopriamo quindi che su PS5 e Xbox Series X il gioco supporterà il 4K con framerate fino a 60fps, HDR e Ray-Tracing pienamente supportati. Anche su PC ovviamente vengono confermati i 4K 60fps con HDR e Ray-Tracing mentre su Xbox Series S sarà possibile raggiungere i 1440p a 60fps con HDR ma senza Ray Tracing.

Elden Ring: framerate, risoluzione, HDR e Ray-Tracing

PC: fino a 4K, 60fps, HDR, Ray-Tracing

PS4: fino a 1080p dinamici, 30fps, HDR

PS4 PRO: fino a 3200p dinamici, 30fps, HDR

PS5: fino a 4K dinamici, 60fps, HDR, Ray-Tracing supportato

X1: fino a 900p dinamici, 30fps

Xbox One X: fino a 4K dinamici, 30fps, HDR

Xbox Series S: fino a 1440p dinamico, 60fps, HDR

Xbox Series X: fino a 4K dinamici, 60fps, HDR, Ray-Tracing supportato

Infine sulle console di vecchia generazione si raggiungono (in tutti i casi parliamo sempre di risoluzione dinamica) i 1080p e 30 fps con HDR su PS4 e 900p 30fps su Xbox One, su Xbox One X i 4K 30fps con HDR mentre su PS4 PRO si può raggiungere la risoluzione di 3200p a 30fps e HDR attivo.



Su PS5 e Xbox Series X ci saranno due diverse modalità denominate Performance e Resolution, la prima abbassa la risoluzione portando il framerate a 60fps mentre la seconda darà priorità alla risoluzione a discapito del framerate, bloccandolo ad un massimo di 30 fps.



Non è chiaro se il Ray-Tracing sarà attivo in entrambe le modalità o se ci saranno dei limiti su console, Bandai Namco specifica come il supporto Ray-Tracing verrà aggiunto tramite patch e dunque probabilmente non sarà disponibile al lancio, a meno che non sia incluso nell'aggiornamento del day one.