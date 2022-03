Come gira Gran Turismo 7 sulla vecchia PS4? L'analisi sulla console old gen di Sony

Gran Turismo 7 riporta in scena l'iconica serie automobilistica di Polyphony Digital dopo 5 anni di assenza, e lo fa con un progetto cross-gen: le corse simulative di Kazunori Yamauchi non sono disponibili solo su PlayStation 5, ma dal 4 marzo 2022 intratterranno anche i possessori di PS4 e PS4 Pro.

Proprio per venire incontro alle esigenze e le curiosità di coloro che si approcceranno alla nuova esclusiva Sony attraverso le piattaforme di vecchia generazione, la redazione di Everyeye ha realizzato uno speciale su come gira Gran Turismo 7 su PS4 base, che potete comodamente trovare anche in formato video così da vedere con i vostri occhi il gioco in azione sulla più vecchia piattaforma Sony attualmente in commercio. Il risultato complessivo si rivela alla fine soddisfacente anche su old-gen: Gran Turismo 7 sfrutta al meglio le capacità di PS4 dando vita a visuali spettacolari ed offrendo una riproduzione altamente fedele e realistica delle centinaia di automobili disponibili.

Chiaramente le differenze con PS5 sono ovvie ed inevitabili, a partire da tempi di caricamento più lunghi e una risoluzione inferiore. Il tutto senza dimenticare alcune sbavature visive presenti anche su PS5, come un look approssimativo dei danni sulle vetture e i dettagli scarsamente curati di elementi di sfondo quali il pubblico cubettoso e la resa poco realistica delle montagne in lontananza. Nonostante ciò, l'impatto visivo è assicurato.

Non perdetevi infine la nostra intervista a Valentino Rossi per l'uscita di Gran Turismo 7, l'iconico campione di MotoGP che ha parlato con noi della sua passione nei confronti della serie Sony.