Come gira Hogwarts Legacy su PS4? Il confronto tra PS4, PS4 Pro e PS5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato il video confronto tra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 di Hogwarts Legacy, il videogioco di Avalanche è uscito anche sulle piattaforme old-gen, ma come se la cava sulla console Sony di vecchia generazione? Scopriamolo.

Su PS4 base, Hogwarts Legacy gira a 1600x900p a 30fps (30/50fps con framerate sbloccato), su PS4 Pro si raggiunge invece la risoluzione di 1920x1080p a 30fps (30/60fps con framerate sbloccato). Su PlayStation 5 invece i preset disponibili sono molti tra cui Quality Mode (3200x1800p/30fps), Performance Mode (2560x1440p/60fps) Balanced Mode (risoluzione dinamica 3200x1800p/30fps), Ray-Tracing (2560x1440p/30fps) e HFR (1920x1080p/80fps).

Su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro Hogwarts Legacy soffre di un downgrade grafico generale, in particolare draw distance e illuminazione risultano meno impressionanti rispetto alla versione PS5, sulle console di vecchia generazione inoltre le ambientazioni risultano meno dettagliate con l'obiettivo di ridurre al minimo il caricamento degli asset grafici, eliminando il superfluo.

Su entrambe le console old-gen c'è la possibilità di sbloccare il framerate fino a raggiungere i 60fps (non sempre stabili) nelle location interne mentre all'aperto il framerate non supera mai i 45fps. I tempi di caricamento sembrano essere il problema più grande, circa otto volte più lenti rispetto alla versione PS5, in particolare questo si rivela molto fastidioso mentre si passa da una stanza all'altra, problema che può essere mitigato con l'utilizzo di una unità SSD.

In definitiva, sottolinea ElAnalistaDeBits, Hogwarts Legacy è "piacevole anche su PS4 e PS4 Pro" anche se chiaramente il team è dovuto scendere a compromessi sotto il punto di vista estetico per non incidere troppo sulle performance generali.