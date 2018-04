Come gira Morrowind su Xbox One X? Positivo il verdetto di Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato le versioni Xbox One X e Xbox One di The Elder Scrolls III: Morrowind, uno dei nuovi 19 titoli Xbox Originals retrocompatibili con la nuova console Microsoft. Il verdetto della testata inglese è assolutamente positivo.

Tanto per cominciare, il colpo d'occhio su Xbox One X è abbastanza notevole, considerando l'incremento di definizione pari a 16x: se Morrowind girava a soli 480p sulla prima Xbox, su Xbox One X la risoluzione è stata quadruplicata su entrambi i lati, permettendo di renderizzare il gioco a ben 2560x1920 (ricordiamo che Morrowind per Xbox supporta solo i 4:3).

Il salto di qualità più considerevole, comunque, si riscontra nel frame rate e nei tempi di caricamento. La versione Xbox One X di Morrowind, infatti, riesce a mantenere i 60fps per la maggior parte del tempo, salvo alcuni cali che si presentano durante l'esplorazione di città come Balmora. Stiamo comunque parlando di un bel boost rispetto all'edizione originale, dove la prima Xbox faticava a mantenere anche i 30fps. Discorso analogo per i tempi di caricamento, molto più rapidi e flessibili sulla console premium.

Morrowind risulta abbastanza godibile pure su Xbox One S: la risoluzione è stata raddoppiata su ogni asse (per un totale di 1280x960), anche in questo caso con l'aggiunta di un frame rate più alto e di tempi di caricamento meno invasivi. Per l'analisi completa di Digital Foundry vi rimandiamo al video riportato in cima alla notizia.