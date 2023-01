Come gira One Piece Odyssey su PS5 e PS4 Pro? Arriva il confronto tecnico

Il debutto sul mercato di One Piece Odyssey è dietro l'angolo, fissato precisamente al 13 gennaio 2023, ed i fan sono curiosi di scoprire come se la caverà la nuova trasposizione videoludica incentrata sull'opera cartacea di Eiichiro Oda.

Un primo assaggio delle qualità tecniche del titolo prodotto da Bandai Namco ci viene offerto da ElAnalistaDeBits, che in un nuovo video pubblicato su Youtube mette a confronto le versioni PlayStation 5, PS4 Pro e PS4 standard incentrate sulla demo di One Piece Odyssey ora disponibile. Per quanto riguarda la console Sony di attuale generazione, sono presenti due diverse modalità grafiche, Qualità e Performance. Nel primo caso il gioco sviluppato da ILCA raggiunge 2160p e 30fps, mentre nel secondo caso si viaggia sui 60fps a 1080p. LA versione PS5 offre inoltre textures, ombreggiature e dettagli sensibilmente più curati rispetto a quanto si può vedere sulle piattaforme di vecchia generazione.

Parlando a proposito di PS4 Pro e PS4, in entrambi i casi l'opera tocca 1080p e 30fps, e di fatto non ci sono differenze tra le due console. Su ogni PlayStation, inoltre, ElAnalistaDeBits fa notare la presenza di lievi problemi di stuttering, un poco più evidenti però giocando su PS5 in modalità Qualità. Il canale Youtube, infine, ha un parere negativo sulla modalità Performance su PS5 in quanto non riesce ad andare oltre i 1080p, e manifesta una certa insoddisfazione per le poche migliore dimostrate su PS4 Pro e PS5 rispetto alla PS4 primo modello.

In attesa di ulteriori confronti che prendano in analisi anche le versioni i, in rete è intanto comparsa la lista Trofei ed Obiettivi di One Piece Odyssey, che si presenta piuttosto ricca.