Come gira Red Dead Redemption Undead Nightmare su Xbox One X? L'analisi di Digital Foundry

La scorsa settimana Rockstar Games ha aggiornato Red Dead Redemption e Undead Nightmare per Xbox One X: Digital Foundry ha pubblicato l'analisi di RDR, adesso è il turno di scoprire come se la cava l'espansione standalone a base di zombie.

Dopo l'aggiornamento, Red Dead Redemption Undead Nightmare gira in 4K (dinamici) su Xbox One X, la patch ha permesso di ridurre l'aliasing e di stabilizzare il framerate a 30 fps, inoltre anche le texture appaiono più curate e in generale il colpo d'occhio risulta migliore grazie alla maggior pulizia grafica.

La nuova patch permetterà quindi a tutti i fan del gioco di godersi Red Dead Redemption Undead Nightmare nella sua miglior versione, grazie al supporto per la risoluzione fino a 4K su Xbox One X. Una bella occasione per rituffarsi nel mondo di RDR in attesa del lancio di Red Dead Redemption 2, in arrivo il 26 ottobre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.