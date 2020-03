Come gira Resident Evil 2 Remake in Ray Tracing? Ecco il video dell'italiano MassiHancer

Dopo aver fatto sembrare il DOOM del 2016 un gioco nextgen, lo sviluppatore amatoriale italiano conosciuto come MassiHancer ci mostra in video come gira Resident Evil 2 Remake con le mod che simulano il Ray Tracing.

L'autore di questo nuovo progetto si è servito dei tool di ReShade e della versione Beta del programma RT Shader elaborato da Pascal Gilcher, il creatore degli stessi strumenti ReShade che tante gioie stanno dando ai modder di mezzo mondo.

Attingendo a piene mani dalla potenza computazionale garantitagli da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, MassiHancer ha combinato RT Shader e gli effetti cinematografici con tonemap sull'illuminazione per simulare, nei limiti del possibile, il Ray Tracing in tempo reale.

Il trattamento tecnologico dello sviluppatore italiano promette di migliorare le ombre e i colori del capolavoro horror di Capcom, il tutto per attualizzarne la grafica e dare ulteriore profondità alle ambientazioni di gioco, specie nella rappresentazione a schermo dei volti dei protagonisti. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo esperimento e dei risultati ottenuti da MassiHancer, ma prima vi ricordiamo che il prossimo episodio dell'epopea a tinte oscure di Capcom, Resident Evil 3 Remake, è previsto in uscita per il 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.