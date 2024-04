Come gira No Rest for the Wicked su PC? Arriva l'analisi di Digital Foundry

A poche ore dal debutto su Steam della versione in Accesso Anticipato, No Rest for the Wicked è già finito sotto la sempre vigile lente d'ingrandimento degli esperti di Digital Foundry.

Quando negli scorsi giorni sono spuntati in rete i requisiti minimi del gioco, gli utenti si sono immediatamente spaventati e hanno pensato potesse trattarsi dell'ennesimo titolo mal ottimizzato. Sembrerebbe però che non sia così, visto che Digital Foundry ha analizzato questa prima versione del gioco e ne è rimasta piacevolmente sorpresa. A muovere No Rest for the Wicked è il Moonity, il quale non è altro che una versione personalizzata dell'Unity Engine, motore grafico utilizzato dallo studio anche per la realizzazione di Ori and the Blind Forest ed Ori and The Will of the Wisps. Oltre all'uso di Moonity troviamo anche il Quantum Engine per la gestione della logica di gioco ed un sistema per la fisica, che però verrà introdotto solo in un secondo momento.

La presenza di più motori è fondamentale, poiché permette al gioco di gestire gli input in maniera separata rispetto al framerate: i benefici di questo aspetto si notano soprattutto sulle macchine da gioco meno performanti, dove No Rest for the Wicked si gioca perfettamente e non si rilevano problemi di input lag. Persino su Steam Deck, piattaforma sulla quale Digital Foundry ha effettuato alcuni test, si riesce a giocare senza problemi a 30 fotogrammi al secondo. Sembrerebbe inoltre che il gioco goda del pieno supporto all'HDR, non scontato su PC: dopotutto Ori è considerato uno dei migliori titoli che supportano tale funzionalità e la presenza in No Rest for the Wicked non fa che confermare la volontà del team di sviluppo di includere l'HDR nei loro prodotti. Digital Foundry ha anche apprezzato lo stile grafico, che quando tutto è fermo viene paragonato ad un dipinto.

Gli esperti sottolineano inoltre che il DLSS verrà aggiunto solo in un secondo momento, visto che per ora non può essere attivato.

