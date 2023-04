Come gira Star Wars Jedi Survivor su PS5, Xbox Series X|S e PC? Le versioni a confronto

Possedete più di una macchina da gioco e siete indecisi quale versione di Star Wars Jedi: Survivor acquistare? Per vostra fortuna in rete è già apparsa una video comparativa firmata dla canale YouTube specializzato ElAnalistaDeBits.

Il gioco di Resapwn Entertainment offre due distinte modalità grafiche su PlayStation 5 e Xbox Series X, denominate Qualità e Performance. Il preset Performance incrementa il framerate rinunciando la qualità delle texture, la complessità delle geometrie, la densità della vegetazione e la distanza di visualizzazione, ma conserva i riflessi e l'occusione ambientale ray-traced. La versione Xbox Series S è sprovvista di ray tracing ed è caratterizzata da un ulteriore calo della qualità di ombre, texture, oggetti, riflessi, effetti post-processing e illuminazione globale. La versione PC al massimo dei suoi settaggi risulta essere simile al preset Qualità delle due console maggiori.

In termini di resa dell'immagine, in modalità Qualità il gioco gira sia su PS5 sia su Xbox Series X alla risoluzione 4K, ottenuta tuttavia con una tecnica di ricostruzione temporale a partire da una risoluzione nativa di 1440p. In modalità Performance l'output è a 1440p, ottenuta con la ricostruzione temporale a partire da una risoluzione nativa dinamica che oscilla tra 972p e 1080p. L'output della versione Xbox Series S è di 1080p, tuttavia la risoluzione di partenza è molto inferiore e si assesta ad un valore non meglio specificato.

Lato fluidità, entrambe le console maggiori puntano ai 30fps in modalità Qualità e ai 60fps in modalità Performance. Xbox Series S, dal canto suo, non va oltre i 30fps. Tutte quante presentano dei problemi di stuttering in certe aree. Complessivamente, PlayStation 5 offre un framerate più stabile rispetto a Xbox Series X, tuttavia durante i caricamenti in background può presentare dei cali più pronunciati rispetto alla controparte di Microsoft. L'edizione PC di Star Wars Jedi: Survivor è attualmente afflitta da gravi problemi, anche su configurazione di fascia alta, che necessita di un intervento urgente da parte di Respawn Entertainment.

Se siete curiosi di conoscere anche le qualità ludiche della produzione, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.