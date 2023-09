Come gira Starfield? Il video confronto su PC e Xbox Series X|S

Starfield è finalmente disponibile per coloro che hanno preordinato la Premium Edition della space opera di Bethesda, ed ecco apparire online le prime analisi tecniche dedicate all'ultima fatica firmata da Todd Howard.

Ad offrirci la prima panoramica sul comparto tecnico di Starfield è il sempre puntuale canale di ElAnalistaDeBits. Come sottolineato nel corso del filmato che trovate in apertura, Starfield ha su Xbox Series X|S una sola modalità di gioco. Su Series X abbiamo i 2140p (ricostruiti da 1440p di partenza) e su Series S i 1440p (ricostruiti da 900p di partenza). Entrambe le versioni console utilizzano FSR e il framerate è bloccato a 30 fps. In alcuni punti particolarmente concitati, Xbox Series S presenta qualche piccolo calo di framerate e fenomeni di tearing (questi rilevati anche su Series X), ma nulla di compromettente per l'esperienza generale. Le impostazioni su entrambe le console sono molto simili al preset Alto su PC. Series S ha distanza visiva, geometria del terreno, ombre, filtro anisotropico, texture ed effetti di post-elaborazione inferiori rispetto a Series X.

La versione PC ha ombre migliori, filtro anisotropico, draw distance e altri piccoli miglioramenti nelle texture e negli effetti di post-elaborazione, ma le differenze sono davvero minime rispetto alla versione console. Un aspetto in cui il Creation Engine 2 sembra essere migliorato considerevolmente è quello dell'illuminazione.

I tempi di caricamento con un SSD NVME M2 su PC sono leggermente più rapidi rispetto alle console. Xbox Serie X è leggermente più veloce della Series S nei caricamenti. L'FSR diventa assolutamente necessario con una RTX 4080 in qualità Ultra a 4K, poiché senza vengono rilevati cali fino ai 30fps. L'assenza del DLSS ha un impatto visibile sulle prestazioni delle schede grafiche Nvidia (anche se a questo ci hanno pensato già i modder di Starfield).

Nonostante l'assenza dei 60fps sulle console, Starfield offre una delle esperienze più solide che Bethesda abbia mai confezionato al momento del lancio. Lo YouTuber ritiene però che su PC il gioco richieda specifiche eccessive alle impostazioni più alte.