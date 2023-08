Come gira Starfield su Xbox Series X e S? Sorprese e conferme dai test di Digital Foundry

Incuranti della diatriba sui ritardi del codice review di Starfield ad Eurogamer, i ragazzi di Digital Foundry pubblicano il primo di tanti video approfondimenti sulla space opera di Bethesda: il focus di questi test iniziali sono le prestazioni del GDR spaziale su Xbox Series X|S.

Il collettivo di tech enthusiast legato ad Eurogamer.net sottolinea il lavoro svolto dal team al seguito di Todd Howard per ridurre al minimo i bug di Starfield e restituire a schermo un'esperienza grafica e ludica senza sbavature.

Nel testare le performance generali dell'esperienza NASApunk di Bethesda Game Studios, Digital Foundry parte dalle analisi sui 30fps di Starfield su Xbox Series X|S giungendo a definirli "solidi come la roccia nella stragrande maggioranza delle sessioni di gameplay". Tanto su Xbox Series X quanto sulla 'sorella minore' Series S, ogni aspetto della poderosa impalcatura grafica e ludica eretta da Bethesda sembra funzionare senza eccessivi intoppi.

I giornalisti di Digital Foundry sono giunti a queste conclusioni testando in maniera approfondita le fasi di esplorazione dei mondi alieni, il gunplay e le fasi di combattimento spaziale. Sempre dalle prove di DF emergono però dei cali di framerate nelle fasi in cui è richiesta l'esplorazione delle città più grandi: visitando New Atlantis e Akila City, il nostro alter-ego dovrebbe incappare in occasionali cali nella frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo su Xbox Series X|S. Per Digital Foundry, ad ogni modo, si tratta di un difetto relativamente trascurabile, specie ripensando ai ben più gravi problemi di prestazioni affrontati nella fase di lancio di altri videogiochi Bethesda (su tutti, i cali di framerate di Skyrim su PS3).

La video analisi di DF prende in esame anche le differenze di risoluzione tra le due versioni Xbox di Starfield (1440p su Series X, 900p su Series S) e le tecniche adottate da Bethesda per garantire un'esperienza grafica e ludica paritaria tra le due piattaforme verdecrociate.

Per ogni altro approfondimento sul comparto grafico, sul gameplay e sui contenuti della space opera che Todd Howard e compagni lanceranno il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, qui trovate la nostra analisi sull'immenso viaggio interstellare di Starfield nelle prime 40 ore.