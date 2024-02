Come gira Tomb Raider 1-3 Remastered? Ce lo dice Digital Foundry

Le prime tre storiche avventure di Lara Croft hanno fatto il loro ritorno in scena in versione modernizzata grazie a Tomb Raider I-III Remastered, ma come se la cavano tecnicamente? A darci la risposta è Digital Foundry che ha analizzato la raccolta raccontandoci tutto attraverso il consueto approfondimento video.

Per quanto riguarda la versione per Nintendo Switch, la testata tech si dice soddisfatta dal rendimento della Collection sulla console ibrida Nintendo, che giocando attraverso la veste grafica aggiornata viaggia a 1080p nativi e 60fps in modalità docked. In portabilità Tomb Raider I-III Remastered continua a mantenersi sui 60fps, sebbene la risoluzione scenda a 720p. In ogni caso non si registra nessun calo di framerate in alcun caso, con Digital Foundry che considera "quasi perfetta" le performance del gioco su Switch.

Per quanto riguarda invece le edizioni PS5 e Xbox Series X/S, si raggiungono i 4K e 60fps giocando con la grafica rimasterizzata, ma impostando le visuali originali non si va oltre i 30fps. Qualche inconveniente anche con il framre pacing, sebbene la raccolta resti comunque pienamente godibile. Bene invece l'edizione PC, con Digital Foundry che sottolinea come la produzione targata Aspyr Media giri in maniera ottimale su Steam Deck. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi inoltre il confronto grafico tra originale e Remastered di Tomb Raider 1-3 così da capire ancora meglio le differenze tra le edizioni rimasterizzate e quelle degli anni '90.

Infine, la nostra recensione di Tomb Raider 1-3 Remastered vi rivela tutto ciò che bisogna sapere sulla qualità del pacchetto messo in piedi da Aspyr Media.