Come girano i giochi Xbox 360 su Xbox One X? L'analisi di Digital Foundry

ha pubblicato un video per analizzare le prestazioni di alcunisu. Come sappiamo, alcuni casi i titoli per la vecchia console Microsoft possono arrivare a girare in, anche se questi risultati non saranno ottenibili con tutti i giochi della line-up Xbox 360.

DF, nello specifico, ha analizzato le prestazioni di Gears of War 3 (2011), Fallout 3 (2008), Assassin's Creed (2007), GTA IV (2008), Mirror's Edge (2008), The Elder Scrolls IV Oblivion (2006) e Halo 3 (2007), evidenziando come la maggior parte dei titoli citati presidenti evidenti miglioramenti tecnici, con la sola eccezione (parziale) di Assassin's Creed, il quale presenta sporadici calidi di framerate nelel situazioni più concitate.

Giochi come Halo 3, Fallout 3 e Gears of War 3 sembrano invece godere di notevoli miglioramenti su Xbox One X, in particolar modo per quanto riguarda framerate e tempi di caricamento.