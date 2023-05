Ecco come Gran Turismo intende scansare la maledizione dei film tratti dai videogiochi

Il film tratti dei videogiochi hanno raramente funzionato in passato. Pellicole come Lara Croft: Tomb Raider e Max Payne, pur occupando un posto speciale nei ricordi di molti persone, non si sono certamente distinte per la loro qualità. Negli ultimi anni si è tuttavia assistita ad un'inversione di tendenza, che anche il film di Gran Turismo intende seguire.

Nel realizzare l'adattamento cinematografico di Gran Turismo, in uscita nelle sale italiane il prossimo 20 settembre, la troupe ha lavorato sodo per evitare la storica maledizione dei film tratti dai videogiochi. In che modo? Lo ha spiegato David Harbour, star di Stranger Things che in questa pellicola interpreta Jack Salter, il coach del protagonista, in un'intervista concessa ad IGN USA.

"Sono molto felice dell'approccio che hanno seguito perché, come credo tutti sappiano, sfortunatamente i film tratti dai videogiochi non funzionano", ha dichiarato Harbour. Secondo l'attore, il motivo va ricercato nell'impossibilità di controllare l'azione come avviene in un videogioco. "Ciò che amiamo dei videogiochi è la possibilità di poteri giocare... noi controlliamo l'azione. Non vogliamo che un regista o un gruppo di persone lo facciano per noi, controllando la storia e il punto di vista. Siamo noi che vogliamo scolpire quella storia". Gran Turismo, dunque, scansa il problema evitando di essere un film tratto direttamente da un videogioco. Al contrario, parla di un giovane che gioca ai videogiochi intensamente, facendo tesoro dell'esperienza acquisita nel virtuale per utilizzarla sui tracciati veri. Harbour, dunque, lo ha definito come "un grande film sportivo".

Nell'attesa di saggiare l'efficacia dell'approccio scelto dal regista Neill Blomkamp e compagnia, sembra che i film tratti dai videogiochi siano finalmente riusciti a liberarsi di quella "maledizione". Lo testimoniano adattamenti ben accolti come Detective Pikachu e la serie Sonic the Hedgehog, oltre al campione d'incassi Super Mario Bros., al quale va ad aggiungersi anche l'eccezionale serie di The Last of Us nell'ambito televisivo. Gran Turismo riuscirà a seguire questa tendenza?