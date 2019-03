Come guadagnare Crediti in The Division 2 velocemente

I Crediti rappresentano la valuta in-game di The Division 2, e sono indispensabili per acquistare nuovi pezzi di equipaggiamento come armi e armature. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarli all'interno del gioco, e come accumularli nel modo più rapido possibile.

Raccogliete le cianfrusaglie

Oltre a imbattervi in diverse risorse utili, durante le fasi esplorative di The Division 2 potrete raccogliere diverse tipologie di oggetti che rientrano nella categoria delle "cianfrusaglie". Stiamo parlando di oggetti completamente inutilizzabili come telefoni cellulari e giocattoli, e che in compenso potrete vendere ai vari negozianti per incassare qualche credito. Ogni volta che andate in giro per le strade di Washington D.C., dunque, tenete sempre gli occhi aperti per le cianfrusaglie. Raccoglietele e rivendetele il prima possibile, in modo da accumulare crediti extra e non occupare spazio inutile nell'inventario.

Vendete gli oggetti inutilizzati

Questo potrebbe sembrare un consiglio ovvio, ma è facile dimenticarsi di tutti gli oggetti inutilizzati che occupano spazio nel nostro inventario. Quando fate visita ai mercati, non esitate a vendere questi oggetti per ottenere altri crediti extra. Per facilitare l'operazione, contrassegnate tutti gli oggetti di cui volete liberarvi, in modo da venderli con la pressione di un singolo tasto.

Cosa è possibile acquistare con i Crediti?

I crediti possono essere usati per acquistare nuove armi e armature dai venditori, in modo da migliorare il proprio equipaggiamento in dotazione. I crediti vengono utilizzati anche come parte del processo di crafting, quindi scegliete sempre con cura come investirli.

