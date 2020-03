Come guardare Disney+ su PS4 e Xbox One e attivare la prova gratis

Finalmente Disney+ è disponibile anche in Italia. Il servizio può essere utilizzato anche su PlayStation 4 e Xbox One, grazie alle app dedicate che è possibile trovare nei rispettivi store digitali. Vi spieghiamo come scaricarle, in modo da utilizzare Disney+ anche sulle console Sony e Microsoft.

Per guardare Disney+ su PS4 e Xbox One vi basta scaricare e installare la relativa app disponibile su PlayStation Store e Xbox Store. Vediamo come fare.

Come scaricare Disney+ su PS4

Per scaricare Disney+ su PlayStation 4 vi basta seguire queste indicazioni:

Aprite il PlayStation Store dalla dashboard PS4

Dal menu laterale di sinistra selezionate la voce App -> Esplora

Scorrete la schermata a sinistra e selezionate la voce "Tutte le app"

Selezionate Disney+ e avviate il download

In alternativa, è possibile scaricare l'app dal browser al seguente link:

Come scaricare Disney+ su Xbox One

Per scaricare Disney+ su Xbox One vi basta seguire queste indicazioni:

Aprite Xbox Store dalla dashboard Xbox One

Selezionate la voce "App"

Selezionate "Tutte le app" e poi cliccate su Disney+, oppure digitate direttamente "Disney+" dalla barra di ricerca

In alternativa, è possibile scaricare l'app dal browser al seguente link:

Come attivare la prova gratis di 7 giorni

Se siete nuovi utenti di Disney+, nel momento in cui effettuate il primo accesso potete attivare la prova gratuita di 7 giorni. Per saperne di più su come funziona e come disattivare il rinnovo automatico, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come iscriversi a Disney+.

Abbonamento a Disney+ e migliori contenuti disponibili

Ricordiamo che per accedere ai contenuti del servizio è necessario abbonarsi al prezzo di 69.99 euro l'anno. Per saperne di più, potete consultare il catalogo con i prezzi e le offerte italiane di Disney+.

Su Everyeye.it trovate la guida ai migliori film e serie TV di Disney+, con suggerimenti e consigli sui contenuti da vedere assolutamente. Tra questi spicca The Mandalorian, la serie TV a tema Star Wars che ha riscosso un enorme successo tra i fan nei mesi scorsi.

Ne approfitterete per provare Disney+ su PS4 e Xbox One?