Come sarebbe Hogwarts Legacy su PS1? Arriva l'immancabile Demake

Hogwarts Legacy è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che arriveranno più avanti nel corso del 2023. E se l'Action/RPG di Avalanche Software fosse arrivato sull'originale PlayStation, come sarebbe stato?

A dare la risposta ci pensa lo youtuber Jackarte, che ha realizzato il proprio tributo ai bei tempi andati del mondo videoludico realizzando un trailer di Hogwarts Legacy come se fosse stato pubblicato negli anni '90. Insomma, la più classica operazione Demake che siamo ormai da tempo abituati a vedere con le produzioni odierne più popolari ed apprezzate da critica e pubblico. Il filmato riprende uno dei trailer ufficiali dell'ultima produzione WB Games, trasformandola in un ammasso di poligoni dal sapore fortemente nostalgico.

Insomma, sembra quasi di ritrovarsi davanti a uno dei primissimi giochi di Harry Potter pubblicati proprio sulla prima console Sony. E non a caso, in attesa di Hogwarts Legacy abbiamo rigiocato Harry Potter e la Pietra Filosofale per PS1, facendo un autentico tuffo nel passato grazie al tie-in del primo, storico film incentrato sul maghetto più famoso del mondo.

Nel frattempo non perdetevi la nostra recensione di Hogwarts Legacy, dove evidenziamo quanto il gioco sia pura magia per tutti i fan del Wizarding World.