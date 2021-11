Come impostare HDR su PS5? Guida e impostazioni per attivarlo

Siete riusciti a mettere le mani su PlayStation 5 grazie ad uno degli ultimi drop e volete sfruttarla al massimo delle sue capacità. In particolare, vi chiedete come attivare l'HDR, modalità che abilita un contrasto più elevato e un'illuminazione più forte rispetto alla risoluzione standard.

Attivarlo non richiede nessuno sforzo particolare, se non seguire soltanto alcuni semplici passaggi: una volta sulla home della console Sony bisogna raggiungere le impostazioni e andare alla voce Schermo e video. Una volta qui bisogna cliccare su Uscita video e, così,apparirà l'opzione che permetterà di attivare e regolare l'HDR.



Assicuratevi di aver aggiornato la PS5 almeno alla versione 21.01, questa versione del firmware permette di accedere ad ulteriori opzioni per l'HDR come la possibilità di disattivarlo a prescindere che la vostra TV lo supporti o meno, di mantenerlo sempre attivo, oppure di attivarlo soltanto se il gioco o film riprodotto supporta tale funzione. In caso contrario, l'HDR si disabiliterà da solo senza che vuoi dobbiate eseguire ulteriori passaggi.

Adesso che sapete tutto il necessario per gestire questa feature, godetevi la vostra PS5 sfruttandone al meglio tutte le possibilità tecniche, visive e audio. E se l'idea vi stuzzica, ecco come giocare alla PS5 su iPhone e Android e sperimentare così nuovi metodi di gioco con la console next-gen di Sony.