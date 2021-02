Come si fa a impostare la PS5 come console principale?

Sapere impostare la vostra PlayStation 5 come console principale è molto utile per vari motivi, come ad esempio la possibilità di condividere la propria libreria giochi PS5 con amici o membri della famiglia. Vediamo insieme quali sono i semplici passaggi da seguire per farlo.

Per impostare la PlayStation 5 come console principale, usate il vostro account per aprire la scheda delle Impostazioni (l'icona con l'ingranaggio). Una volta fatto, selezionate Utenti e Account e poi Altro. Qui troverete l'impostazione che, se abilitata, consente di settare la PS5 in questione come console principale, ottenendo una serie di vantaggi. Quello che dovete fare è trovare la voce Condivisione console e riproduzione offline: dovrebbe essere già attiva, se avete effettuato il collegamento col vostro account principale durante il primo avvio della PS5.

Se volete, quindi, potete disabilitarla, ma normalmente è bene lasciare tutto com'è per poter condividere la libreria giochi con gli altri utilizzatori della console o riprodurre giochi e contenuti in assenza di una connessione internet.

Ricapitolando, per visualizzare l'opzione che gestisce la console principale seguite questi passaggi:

Aprite il menu Impostazioni Andate alla voce Utenti e Account Selezionate Altro Selezionate Condivisione console e riproduzione offline

Molti si chiedono se, nel caso si abbia anche una PlayStation 4 impostata come console principale, sia necessario disattivarla per poter abilitare al suo posto la PS5: la risposta è no, le due console non saranno in conflitto eimpostate come consolecontemporaneamente.