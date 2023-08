Come inizia Starfield? I primi momenti della campagna

Starfield è pronto al decollo: l'attesissima nuova opera di Bethesda Game Studios arriva su PC e Xbox Series X/S offrendo un'avventura enorme e piena di attività da affrontare. Curiosi però di scoprire come inizia la storia principale?

A rivelarci come sono i primissimi momenti dell'esclusiva Microsoft è la nostra recensione in corso di Starfield, che ci illustra cosa accade nei minuti iniziali del gioco: "La campagna si apre con il ritrovamento di un misterioso artefatto che, dopo aver travolto il protagonista con un flusso di ineffabili visioni, porta il suo cammino ad incrociarsi con quello di Constellation, un'organizzazione determinata a scoprire la vera natura di tali oggetti. Coscritti tra le file di questa variegata compagine di esploratori spaziali, diverremo ben presto il fulcro dell'intera iniziativa, che come prevedibile ci porterà a visitare i recessi più remoti del cosmo alla ricerca di reliquie tanto antiche quanto potenti, in grado di scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'umanità".

E' questo il preludio a uno dei più imponenti viaggi spaziali videoludici fin qui mai realizzati a livello di ambizioni e contenuti, pronto a stupire i giocatori con diverse sorprese e segreti nel corso di una partita che può durare numerose decine di ore. Ma la nostra recensione in corso approfondisce tantissimi dettagli ancora: ecco l'analisi sulla grafica di Starfield, con focus su prestazioni e bug del titolo Bethesda.