Come inserire i dischi nel lettore della PS5 senza sbagliare verso

A differenza delle vecchie console Sony, il design di PlayStation 5 potrebbe indurre in errore i giocatori alle prime armi, che non conoscendo quale sia il verso corretto della macchina da gioco di ultima generazione tendono ad inserire i dischi nel lettore in modo errato. Se avete qualche dubbio, ecco come fare per non sbagliare mai.

Inserire il disco su PS5

Per quello che riguarda il modello originale di PlayStation 5, in commercio sin dal day one (ci stiamo riferendo ovviamente a quello dotato di lettore ottico e non alla PS5 Digital Edition), il disco va inserito rigorosamente tenendo la parte superiore, ossia quella colorata con su il logo del gioco, verso il corpo nero della console. Se quindi tenete la PlayStation 5 Standard in verticale di fronte a voi, la parte superiore del disco deve essere rivolta a sinistra. Chi invece tiene la console in orizzontale, con il lettore in basso a sinistra (attenti a non posizionarla in maniera errata), deve semplicemente inserire il disco con la parte superiore rivolta verso l'alto.

Come inserire un disco su PS5 Slim

Chi possiede invece il nuovo modello di PlayStation 5, quello che permette di acquistare e montare separatamente il lettore ottico, deve seguire istruzioni molto simili a quanto indicato per i possessori della prima PS5. Quando la macchina da gioco Sony è messa verticalmente, il lettore è sul lato destro e la porzione colorata del disco deve essere rivolta al corpo centrale della console, ossia verso sinistra. Quando la posizione della PS5 Slim è orizzontale con il lettore in basso a sinistra, invece, il disco va inserito con la parte superiore verso l'alto.

Ovviamente il discorso è lo stesso per qualsiasi tipo di disco e non vale solo ed esclusivamente per le edizioni fisiche dei giochi PlayStation 5. Se siete in possesso di titoli di vecchia generazione, potete seguire le stesse indicazioni per inserirli nel lettore della vostra console e giocare tramite retrocompatibilità, che è valida solo per i prodotti PlayStation 4. Come vi abbiamo già indicato, invece, inserire un disco PS2 o PS3 nel lettore di PlayStation 5 non porta assolutamente a nulla, visto che la console di ultima generazione non è in grado di supportare questi giochi in versione fisica.

A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con tutti i passaggi su come aggiornare un gioco dalla versione PS4 a quella PlayStation 5.

