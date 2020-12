Come si inseriscono i giochi nel Nintendo Switch?

L’ultima console ibrida di casa Nintendo ha adottato un grande numero di particolari scelte tecniche e ingegneristiche: una di queste è sicuramente la scelta di utilizzare delle schede di memoria personalizzate come supporti per i giochi di Nintendo Switch, in modo da ridurre le dimensioni della console al minimo.

La procedura per inserire un gioco all’interno di Nintendo Switch è piuttosto semplice da eseguire, ma richiede comunque un po’ di accortezza per poter essere completata, al fine di evitare alcuni piccoli errori:

Aprite lo sportello esterno che nasconde l’accesso allo slot per le schede di memoria (potete trovarlo sul lato superiore destro della console)

Posizionate la scheda che volete inserire in modo tale che l'etichetta sulla scheda sia rivolta nella stessa direzione dello schermo di Nintendo Switch

Assicuratevi che la parte scanalata della scheda sia rivolta verso il basso (o più semplicemente, controllate che eventuali scritte o disegni sull'etichetta della scheda siano visibili correttamente rispetto all'orientamento dello schermo di Nintendo Switch)

Inserite la scheda all'interno della console e richiudete il portello dietro di lei: se tutto sarà stato eseguito correttamente, l'icona del gioco inserito comparirà all'interno del menu principale della console

