Come installare e giocare a Call of Duty Mobile su PC gratis

Con i suoi 35 milioni di download nel giro di pochi giorni, Call of Duty Mobile è diventato uno dei titoli mobile più popolari su App Store e Google Play. Grazie agli emulatori Android, lo shooter di Tencent e Timi Studio può essere scaricato e giocato gratis anche su PC: vediamo come fare.

Anche se in giro si trovano diversi emulatori Android, il nostro suggerimento è quello di scaricare e utilizzare Gameloop. Si tratta di un emulatore sviluppato dalla stessa Tencent Game, che rispetto agli altri garantisce un'esperienza di gioco più stabile e performante. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per giocare a Call of Duty Mobile su PC utilizzando Gameloop.

Come scaricare e giocare a COD Mobile su PC

Per giocare a Call of Duty Mobile su PC vi basta seguire queste semplici istruzioni:

Scaricate e installate Gameloop dal sito ufficiale di Tencent Game Buddy. Il file ha un peso di circa 10 Mb.

dal sito ufficiale di Tencent Game Buddy. Il file ha un peso di circa 10 Mb. Avviate Gameloop e cliccate sull'icona "Game Center" visibile nella barra a sinistra, come indicato nell'immagine riportata in basso.

Cliccate su Call of Duty Mobile (se non lo vedete in home, cercatelo con la funzione di ricerca) per avviare l'installazione del gioco. Il file ha un peso di 1,2 Gb.

(se non lo vedete in home, cercatelo con la funzione di ricerca) per avviare l'installazione del gioco. Il file ha un peso di 1,2 Gb. Dopo aver installato Call of Duty Mobile, potete avviare il gioco in qualsiasi momento dalla libreria "My Games" visibile nella barra a sinistra.

A questo punto, non vi resta che iniziare a giocare con Call of Duty Mobile su PC. All'interno del gioco potrete configurare i controlli, con la possibilità di utilizzare mouse e tastiera. Per non creare disparità tra i giocatori, segnaliamo che il matchmaking di COD Mobile separa gli utenti che giocano sui dispositivi mobile da quelli che giocano su PC tramite emulazione Android. Se giocate su PC, dunque, verrete abbinati con altri utenti che giocano a loro volta su Personal Computer, e viceversa.

Oltre al classico comparto multiplayer, ricordiamo che Call of Duty Mobile include anche una modalità battle royale. A tal proposito, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e consigli per vincere nella battle royale di COD Mobile.