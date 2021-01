Come installare e guardare Netflix su PlayStation 4?

Come abbiamo già avuto modo di vedere, è in effetti possibile guardare film e serie tv di Netflix utilizzando la PS4 come piattaforma di riproduzione, in modo da poter guardare Netflix comodamente seduti in salotto senza dover usare alcun tipo di dispositivo di riproduzione esterno.

Download e Login

Per iniziare ad utilizzare il vostro account di Netflix dovrete innanzitutto dirigervi all’interno del PlayStation Store disponibile sulla vostra console, cercare l’applicazione di Netflix, disponibile al download in formato completamente gratuito, e installarla sulla vostra PlayStation 4. Per trovare velocemente l’app vi suggeriamo di seguire questa procedura:

Entrate nel PlayStation Store

Selezionate App

Selezionate TV e Video

Selezionate l’icona di Netflix

Selezionate l’opzione Scarica

Dopo aver effettuato il download e l’installazione, l’applicazione comparirà all’interno della sezione TV e Video presente sulla vostra dashboard centrale di PlayStation 4; aprendola vi verrà chiesto di effettuare l’accesso al vostro account inserendo le vostre credenziali, se siete già in possesso di un abbonamento attivo al servizio di streaming, oppure di creare un nuovo account e un nuovo abbonamento. È importante notare che per effettuare questi passaggi, e quindi per poter utilizzare Netflix in generale, è necessario essere collegati ad un account PlayStation Network e ad una connessione ad internet. Questo non significa, tuttavia, che abbiate bisogno di un account PlayStation Plus a pagamento attivo, ma semplicemente che, se non l’avete ancora mai fatto, dovrete collegarvi a PlayStation Network.

Logout e Disinstallazione

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vogliate invece disconnettervi dal vostro account Netflix su PlayStation 4 dovrete seguire la procedura seguente:

Ad applicazione di Netflix aperta non dovrete fare altro che premere il tasto Cerchio sul controller della vostra PlayStation 4, e selezionare l’ icona a forma di ingranaggio che comparirà sullo schermo

sul controller della vostra PlayStation 4, e selezionare l’ che comparirà sullo schermo Selezionate Esci e poi Sì

Nel caso in cui, per un qualche motivo, questa procedura non dovesse andare a buon fine, potrete sempre effettuare la disconnessione del vostro account attraverso un'altra procedura più diretta e forzata: la disinstallazione dell’applicazione. Rimuovere l’applicazione dalla vostra console, infatti, rimuoverà anche i dati relativi ai vostri account collegati e agli accessi da voi effettuati, e in caso di emergenza è un’operazione che potrebbe tornare utile proprio per questo scopo. Ecco quindi cosa dovete fare per rimuovere l’applicazione di Netflix dalla vostra PlayStation 4:

Accedete alla sezione TV e Video dalla dashboard della console

dalla dashboard della console Premete il pulsante Opzioni sul controller

sul controller Selezionate l’opzione Elimina e poi Ok

Vi ricordiamo inoltre che, nel caso in cui siate in possesso di una PlayStation 4 in versione standard (fat) oppure slim, la massima qualità di definizione con cui sarete in grado di visualizzare i contenuti della piattaforma Netflix sarà di 1080p Full HD, ovvero la massima risoluzione supportata dalle console stesse. Al contrario, nel caso in cui vogliate utilizzare Netflix su una PlayStation 4 Pro, potrete spingervi fino alla risoluzione 4k Ultra HD: questa opzione è ovviamente disponibile solamente per le produzioni che la prevedono e a patto di avere una connessione ad internet sufficiente.