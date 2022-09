Come si intitola e quando esce l'Assassin's Creed ambientato in Giappone?

Durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 la casa francese ha finalmente esaudito uno dei desideri più ardenti dei videogiocatori di tutto il mondo annunciando un nuovo gioco di Assassin's Creed ambientato nel Giappone Feudale! Come si chiama e di cosa tratta? Scopritelo nella nostra Video Anteprima.

Il titolo ufficiale non è ancora stabilito, ma per il momento Ubisoft si riferisce al gioco chiamandolo Assassin's Creed Codename Red. Il teaser trailer dell'Ubisoft Forward, con il suo panorama mozzafiato, le inconfondibili architetture nipponiche e il ninja assassino che compare in primo piano dinanzi ad un tramonto di sangue, ha adeguatamente presentato il nuovo setting del Giappone Feudale, che per l'occasione sarà impreziosito da "un tocco fantasy in salsa shinobi". Ludicamente parlando, Red sarà un RPG open world AAA che espanderà la formula già alla base dei recenti episodi della serie, ossia Origins, Odyssey e Valhalla. In cabina di regia ci sono i ragazzi di Ubisoft Quebéc, già autori dell'avventura Greca di Kassandra e Alexios.

Ubisoft non ha svelato le piattaforme di destinazione, ma tra di esse figureranno sicuramente PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Ignoto anche il periodo di lancio, anche se diamo per scontata una pubblicazione successiva a quella del nuovo Assassin's Creed Mirage, dunque dal 2024 in poi.

Codename Red sarà inoltre il primo gioco ad entrare a far parte di Assassin's Creed Infinity, un hub che fungerà da porta d'ingresso per il franchise includendo in un unico posto tutti i futuri episodi della serie. Al suo interno ci saranno anche Assassin's Creed Codename Hexe (un'altra novità destinata ad uscire dopo Red) e delle esperienze multigiocatore standalone.