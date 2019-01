Come iscriversi alla Beta di PlayStation Now per l'Italia

Come confermato ufficialmente da Sony, PlayStation Now sbarcherà anche in Italia nel corso del 2019. Nel frattempo gli utenti PS4 possono provare il servizio in anteprima richiedendo la partecipazione alla Beta: in questa mini-guida vi spieghiamo come fare.

Per partecipare alla Beta di PlayStation Now per l'Italia dovete essere in possesso di una PS4 e di un account PlayStation Network. Tutto quello che dovete fare è richiedere la partecipazione alla Beta a questo indirizzo, inserendo il nickname del vostro account all'interno della barra posta a fondo pagina.

Sony provvederà a selezionare i partecipanti, contattandoli privatamente per e-mail all'indirizzo associato al loro account. Purtroppo la partecipazione alla Beta di PlayStation Now non è garantita, dal momento che potrete solo sperare di rientrare tra gli utenti selezionati da Sony stessa.

Segnaliamo inoltre che per partecipare alla Beta bisogna aver compiuto almeno 18 anni di età, e che sarà necessario sottoscrivere un NDA (accordo di non divulgazione) rispettandone tutte le indicazioni riportate in questa pagina.

Ricordiamo che l'abbonamento a PlayStation Now promette "oltre 600 giochi per PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation 2 in streaming su PS4 e PC Windows e di scaricare titoli per PlayStation 4 e PlayStation 2 sulla propria PS4 per giocarli offline a risoluzione nativa."

Tra gli ultimi titoli aggiunti al catalogo troviamo Prey, Project CARS 2, Metro 2033 Redux, Mafia III, For Honor, Steep, Sniper Elite IV, Red Dead Redemption e The Elder Scrolls Online, giusto per citarne alcuni.