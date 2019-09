Come abbonarsi a Apple Arcade gratis per un mese, link e guida

Nella serata di ieri Apple ha lanciato iOS 13, il nuovo sistema operativo mobile per iPhone che introduce una vasta gamma di novità. Al fianco del tema scuro e le nuove opzioni per la privacy, però, ha debuttato anche la piattaforma di gaming Apple Arcade, presentata anch'essa lo scorso giugno in occasione della WWDC.

Il colosso di Cupertino permette ai nuovi utenti di godere di un mese di prova gratuita, che consentirà ai dubbiosi di testare con mano la libreria di giochi disponibili al lancio. Attivare il mese di prova gratuito richiede pochi passaggi, da effettuare ovviamente dopo l'installazione di iOS 13:

Aprire l'App Store In basso a destra vicino al pulsante "Cerca" è stato aggiunto "Arcade", fare un tap su Sul banner presente nella parte centrale dello schermo è presente un pulsante che consente di accedere alla prova gratuita Dopo il click, verrà chiesta la conferma di attivazione, completare il processo tramite Face ID o Touch ID Godetevi Apple Arcade

Apple provvederà anche ad inviare la ricevuta con importo di 0 Euro via mail, ma attenzione: alla scadenza del periodo promozionale il sistema provvederà ad addebitare in automatico i 4,99 Euro sul metodo di pagamento associato ad iTunes.

Se non si ha intenzione di sottoscrivere l'abbonamento completo, consigliamo di disabilitare il rinnovo automatico, in quanto all'addebito della somma non è possibile chiedere il rimborso.