Come iscriversi alla nuova Beta di Diablo 4 in programma questo autunno

Blizzard ha annunciato una nuova Beta di Diablo 4 basata sull'Endgame, per questa fase di test la compagnia selezionerà un gruppo di giocatori particolarmente esperti, non bisogna quindi richiedere l'invito ma c'è un passaggio fondamentale da seguire per poter ricevere l'eventuale comunicazione di conferma per la partecipazione alla Beta.

Il team di sviluppo fa sapere che "sfrutteremo i dati di gioco per invitare un numero limitato di giocatori di Diablo che di recente hanno passato molto tempo a giocare alle modalità di fine gioco di Diablo II Resurrected e Diablo III."

Se pensate che il vostro profilo possa rientrare nella selezione, dovrete compiere questi passaggi:

Visitate il sito di Battle.net o aprite l'applicazione Battle.net

Cliccate sul nome utente mostrato nell'angolo in alto a destra della schermata e poi selezionate Impostazioni account o Visualizza account

Cliccate sull'opzione del menu Privacy e poi scorrete fino a Preferenze di comunicazione

Cliccate sul pulsante Aggiorna e assicurati di attivare l'opzione Novità e offerte speciali

La procedura dovrà essere completata entro l'11 ottobre, la ricezione di comunicazioni di marketing può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento dal proprio profilo. I giocatori selezionati riceveranno via email (dall'indirizzo noreply@e.blizzard.com) il codice per la Closed Beta entro il 18 novembre, se non riceverete alcun invito entro questa data vuol dire che il vostro profilo non è stato selezionato.