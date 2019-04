Di recente è stato svelato il peso di Days Gone: per installare il gioco saranno necessari almeno 67 GB di spazio libero sull'hard disk. In questa guida vi parleremo di tutte le opzioni disponibili per liberare e ottenere spazio di archiviazione su PS4, in modo da prepararsi al debutto del titolo.

Di seguito vi spieghiamo come liberare e ottenere spazio su PlayStation 4, in modo da poter installare Days Gone al momento del lancio.

Come liberare spazio su PS4

Per installare Days Gone su PS4 occorreranno almeno 67 GB di spazio libero. Se avete bisogno di liberare un po' di spazio sul disco rigido della vostra console, allora sarà necessario eliminare alcuni contenuti dall'hard disk.

Il metodo più semplice e diretto è quello di selezionare direttamente i contenuti dalla dashboard, premere il tasto Options e scegliere l'opzione Elimina per cancellare il singolo contenuto. In questo modo potrete eliminare anche le Cartelle con i relativi contenuti, gli screenshot e i video registrati all'interno della console.

Per avere un quadro più chiaro sullo spazio disponibile in memoria, però, vi consigliamo di seguire un altro metodo. Dalla dashboard andate su Impostazioni e selezionate Memoria di archiviazione. In questa schermata potrete vedere la dimensione totale del vostro hard disk e lo spazio libero attualmente disponibile. Premendo X potrete visualizzare in dettaglio la quantità totale di spazio occupata dalle Applicazioni, dalla Galleria catture, dai Dati Salvati e dai Temi.

In genere la maggior parte dello spazio è occupato dalle Applicazioni: selezionate questa voce con il tasto X e scorrete la lista di tutti i giochi e le app installati sulla vostra console. Accanto a ciascuna di esse è riportata le dimensione occupata sul disco rigido: selezionate il contenuto che intendete cancellare dal disco, premete il tasto Options e confermate l'operazione. Naturalmente, eliminare i contenuti più pesanti vi consentirà di liberare più spazio in memori.

Se siete abbonati al servizio PlayStation Plus, ricordatevi che potete trasferire i vostri salvataggi nel Cloud (per un totale di 10 GB). Per farlo vi basta selezionare il gioco di cui volete trasferire i salvataggi, premere il tasto Options e scegliere l'opzione Carica/scarica dati salvati. Così facendo, potrete trasferire tutti i vostri salvataggi nel Cloud e liberare ulteriore spazio sull'hard disk interno della vostra console.

In alternativa, se non riuscite a liberare abbastanza spazio per installare Days Gone, potrete sempre collegare e configurare un hard disk esterno su PS4, sfruttando lo spazio in memoria extra per installare i giochi o trasferire i dati contenuti nel disco rigido interno.