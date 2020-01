Come saranno i livelli di difficoltà di DOOM Eternal? Ne parlano gli sviluppatori

Dalle pagine di PC Gamer, Hugo Martin ha spiegato, in qualità di Creative Director di ID Software, quali sforzi sono stati compiuti dagli sviluppatori di DOOM Eternal per "costruire" i diversi livelli di difficoltà che gli utenti potranno selezionare al lancio di questo attesissimo sparatutto.

In base a quanto riferito da Martin, se c'è un fattore su cui gli autori di ID Software si sono concentrati nel corso della fase di sviluppo del nuovo DOOM è stato il bilanciamento dei livelli di difficoltà e della curva di apprendimento nella progressione dell'esperienza di gioco fornita dalla campagna principale.

A detta di Martin, infatti, in molti videogiochi "di solito ciò che è difficile fare nella prima ora di un titolo diventa quasi naturale nella seconda. Dalla quarta, poi, quello che risultava difficile all'inizio diventa una routine, mentre all'ottava ti sembra di essere diventato una cintura nera. Per questo abbiamo dovuto trovare il ritmo di gameplay giusto e attenerci ad esso, capendo che cosa andava fatto per migliorare la progressione e far sì che il gioco sia emozionante ed esaltante senza essere frustrante".

In merito al livello di difficoltà estremo di DOOM Eternal, il Creative Director di ID Software spiega infine che "in un gioco, la frustrazione è un elemento dell'esperienza di gameplay che può risultare accettabile fintanto che l'utente sa che le difficoltà incontrate derivano dalla consapevolezza di aver sbagliato, e non dal fatto che è il gioco stesso ad averlo fregato, questa è una distinzione molto importante".

Nell'attesa che si faccia il 20 marzo per assistere al lancio del nuovo sparatutto in salsa splatter di ID Software su PC, PS4 e Xbox One (con uscita successiva su Google Stadia e Nintendo Switch), date un'occhiata alla nostra anteprima di DOOM Eternal a firma di Marco Mottura.