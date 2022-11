Pokemon Scarlatto e Violetto: come mandare avanti un Pokemon

A meno che non vogliate catturare una specifica creatura, Pokémon Scarlatto e Violetto implementa un pratico sistema che prende il nome di lotta autonoma e permette di velocizzare sensibilmente il processo attraverso il quale si possono sconfiggere i mostri in giro per Paldea.

Come funzionano le lotte autonome

Le lotte autonome di Pokémon Scarlatto e Violetto sono molto semplici: quando si attivano, il Pokémon principale della squadra esce dalla sua Poké Ball ed appare a schermo, così che possa essere indirizzato verso il bersaglio da attaccare. Per dare il via ad una lotta autonoma occorre innanzitutto richiamare il Pokémon tramite la pressione del tasto R. Mentre l'alleato è al vostro fianco, potete scegliere quale Pokémon selvatico attaccare in due modi: premendo di nuovo R mentre lo sguardo del protagonista è rivolto verso di esso, oppure tenendo premuto il tasto ZL e poi premendo R quando il bersaglio giusto è agganciato.



In ogni caso apparirà un indicatore di colore rosso sul nemico che state per colpire. Va precisato che non è possibile catturare i Pokémon in questo modo e che al termine della lotta si ottengono le risorse del Pokémon sconfitto ed esperienza per l'intera squadra. Sappiate però che possono essere mandati al tappeto solo i bersagli di un livello inferiore a quello del vostro mostro tascabile. In ogni caso i Pokémon coinvolti nelle lotte autonome possono subire danni e quando la loro salute è troppo bassa si rifiuteranno di attaccare fino a quando non verranno curati.

Come cambiare il Pokémon da usare nelle lotte autonome

Se il Pokémon che viene richiamato con la pressione del tasto R non è quello corretto e volete cambiarlo, sappiate che i passaggi da seguire sono semplicissimi e tale modifica è quasi immediata.



Premete il tasto X per accedere al menu e spostate il cursore sul lato destro per scorrere tra i Pokémon della vostra squadra fino a selezionare quello che volete utilizzare per i combattimenti autonomi: quando il riquadro del mostro si colora di giallo, premete il tasto Y per eseguire l'azione 'Metti in testa alla squadra'. In questo modo sarà il Pokémon selezionato ad essere richiamato con la pressione del tasto e sarà lui ad attaccare i bersagli designati.

Oltre a consigliarvi di leggere la lista completa dei Pokémon esclusivi di Scarlatto e Violetto, vi rimandiamo anche alla recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto, ora disponibili in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch.