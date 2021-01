Come si fa a mandare la PS4 in assistenza per risolvere guasti o problemi?

Come abbiamo già visto, in caso di malfunzionamenti della vostra console occorsi entro il periodo di validità della garanzia di PlayStation 4 potrete mandarla in assistenza, per poterla far riparare o sostituire gratuitamente. Vediamo quindi come fare.

La prima cosa da tenere a mente è che non dovrete aver in alcun modo violato i sigilli, ovvero dei piccoli adesivi che devono essere rimossi per poter smontare la scocca interna della console e accedere alla componentistica interna; nel caso in cui li abbiate rimossi per qualche motivo, quindi, non potrete più usufruire dell’assistenza gratuita nemmeno durante il periodo di garanzia. Lo stesso discorso si applica nel caso in cui non possediate la ricevuta d’acquisto, oppure se qualche componente della vostra PlayStation 4 dovesse essere stato modificato da qualcuno che non sia la stessa assistenza Sony.

Una volta fatte queste premesse, la procedura per inviare la console in assistenza è piuttosto semplice: effettuate l’accesso al sito ufficiale di PlayStation e selezionate l’opzione Supporto dalla barra del menu in alto a sinistra: dal sottomenu che comparirà, scegliete poi l'opzione Hardware e Riparazioni PlayStation. Successivamente, dovrete selezionare il dispositivo su cui state riscontrando i problemi (in questo caso, PlayStation 4), e premere sull’opzione Ripara o Sostituisci. Da questo punto in poi, una procedura guidata vi aiuterà a creare la vostra etichetta di spedizione, necessaria per inviare la vostra console in assistenza.