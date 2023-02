Come sarà Marvel's Wolverine su PS5? Un fan concept prova ad immaginarlo

Annunciato nel 2021, Marvel's Wolverine è ancora completamente avvolto nel mistero e sembra molto lontano dalla sua uscita. Insomniac Games è attualmente concentrata su Marvel's Spider-Man 2, e per l'avventura di Wolverine è ancora presto per prendersi i riflettori. Per ora, dunque, possiamo solo immaginare come sarà.

A stuzzicare le fantasie dei fan ci pensa ancora una volta il noto canale Youtube TeaserPlay, specializzato nel creare trailer fanmande in Unreal Engine 5 di progetti immaginari o ancora distanti nel tempo. Già negli scorsi mesi lo stesso youtuber aveva mostrato una tech demo amatoriale di Marvel's Wolverine, ed ora l'autore fa il bis con un altro concept trailer sempre incentrato sull'opera prevista in esclusiva PlayStation 5 in futuro.

Sebbene il filmato venga definito "gameplay", in verità ciò che mostra sembra un tipico trailer di stampo cinematografico con ben poca azione effettiva, oltre a presentare un Wolverine che sembra condividere poco con il reale personaggio Marvel. Nonostante ciò, il video aiuta a fantasticare su come potrebbero essere le atmosfere del titolo Insomniac, con il protagonista pronto a fare strage di nemici sfruttando i suoi temibili artigli in adamantio.

Tornando al gioco vero e proprio, per il noto giornalista ed insider Jeff Grubb è probabile che Marvel's Wolverine arrivi non prima del 2025, pur non escludendo del tutto un possibile debutto nel corso del 2024. Bisognerà aspettare altri due anni ancora?